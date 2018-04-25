Журналисты "России сегодня" победили в фестивале прессы "Медиа-Ас"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Журналисты МИА "Россия сегодня" стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас", имена победителей опубликованы на сайте Минобороны РФ, которое было организатором конкурса.

В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.

После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.

Корреспондент МИА "Россия сегодня" Насулина Юлия из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации "Молния" за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции "ТАСС" Елисеевой Екатериной.

Аньков Виталий Евгеньевич, собственный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", выиграл в номинации "Главный калибр" за лучшую фотоработу.