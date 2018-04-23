"Россия сегодня" запускает спецпроект к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Редакция "Р-Спорт" медиагруппы "Россия сегодня" запускает новый информационный проект о футболе. Проект приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Читателям

Представителям СМИ

Корреспонденты "Р-Спорт" будут вести репортажи с каждого матча во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018. Все новости турнира, эксклюзивные комментарии, интервью, мнения экспертов, а также многочисленные фотографии с матчей мундиаля будут доступны читателям в специальном разделе (ссылка). В нем же: удобная турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф, текстовые онлайн трансляции матчей сборной России и самых интересных игр турнира, материалы о главных звездах сборных-участниц чемпионата, статистика по бомбардирам, аналитические материалы. Читатели смогут ознакомиться с полной информацией по всем участникам турнира. Особое внимание будет уделено сборной России по футболу.

На время чемпионата новостная лента с самой свежей информацией мундиаля будет доступна для СМИ в городских пресс-центрах. Получить мобильный доступ к закрытой ленте журналисты смогут через приложение "Динамика дня". Городские пресс-центры помогут представителям СМИ в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Оператором пресс-центров выступает медиагруппа "Россия сегодня". Доступ в городские пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте. Подать заявку на аккредитацию можно до 30 мая 2018 года.

Александр Калмыков, глава редакции "Р-Спорт": "Мы приняли решение и откроем мобильный доступ к нашей новостной ленте ЧМ-2018 для всех без исключения СМИ, аккредитованных в городских пресс-центрах в 11 городах, где пройдут матчи мундиаля. Аккредитация позволит узнавать самые важные и срочные новости".

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение ЧМ-2018 запланировано на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России. Агентство входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". "Р-Спорт" освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство "Р-Спорт" являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. "Р-Спорт" — лауреат престижных российских премий — премии Рунета (2012 г.), "Спортивный Парнас" (2013, 2017гг.) и других.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Р-Спорт" в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.