"Россия сегодня" победила в конкурсе "В союзе слова и добра"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Церемония награждения победителей всероссийского конкурса для печатных и электронных СМИ "В союзе слова и добра" завершилась в Москве. МИА "Россия сегодня" победило в номинации "Информационное агентство". Жюри конкурса высоко оценило материал обозревателя Агентства, известного журналиста Веры Костамо "Мы всегда ищем живых": специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей". Наряду с МИА "Россия сегодня" лауреатами премии стали телекомпания НТВ, радио "Комсомольская правда", газета "Московский комсомолец". Это уже третья по счету победа МИА "Россия сегодня" — Агентство становилось лауреатом премии "В союзе слова и добра" в 2014 и 2015 годах.

"Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" для меня — люди особые. Я пишу об их работе с 2013 года, периодически участвую в поисках пропавших людей. С "Лизой Алерт" мы опубликовали текст-рекомендацию для родителей о безопасности детей, его прочитали более 470 тысяч человек. Материал "Мы всегда ищем живых": специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей" — очередной текст-напоминание о внимательном отношении друг к другу, ответственности, милосердии и неравнодушии", — отметила Вера Костамо.

Премия "В союзе слова и добра", учрежденная благотворительным фондом "Линия жизни" и Фондом "Академия Российского телевидения", присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России в девяти номинациях. Шестая по счету премия стала рекордной по количеству заявок, поступивших на конкурс. Экспертный совет рассмотрел 259 работ, выбирая номинантов для шорт-листа премии.

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