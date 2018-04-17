МИА "Россия сегодня" обновило интерактивный проект "навигатор абитуриента"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" обновил свой ежегодный интерактивный проект "Вузы России: навигатор абитуриента", в котором собраны все данные для принятия решения о поступлении в вузы РФ.
Проект дает возможность абитуриентам и их родителям выбирать высшие учебные заведения по направлениям подготовки, баллам ЕГЭ прошлого года, по стоимости обучения, котировкам в международных рейтингах.
В проект вошли 483 государственных и 116 негосударственных вузов из 83 регионов России. Навигатор дает информацию будущим первокурсникам и их родителям о том, на каких условиях, с какими баллами ЕГЭ и в каком количестве поступали в различные вузы на те или иные специальности абитуриенты прошлого года. Воспользовавшись этим ресурсом, абитуриент сможет сравнить данные по различным условиям приема в российских вузах и выбрать именно то высшее учебное заведение, которое ему подходит по качеству образования и стоимости обучения. Кроме того, благодаря проекту можно получить информацию о результатах участия вуза в международных исследованиях — рейтингах и мониторингах.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".