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Новости агентства

"Россия сегодня" получила приз за интерактивный дизайн

15:3016.04.2018
(обновлено: 15:37 16.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЛоготип Россия сегодня. Архивное фотоЛоготип Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудник Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Ирина Борисова получила приз биеннале "Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов" в категории "Интерактивный дизайн". Работа представляет собой картину черного цвета со светящимся в центре словом "hope" (англ. — "надежда").

"Идея работы зародилась уже давно и со временем, претерпев изменения, приняла конечную форму. Надежда — так можно описать суть проекта — неизменное чувство, появляющееся у каждого человека в различные периоды жизни", — рассказала Ирина.

© РИА НовостиРабота сотрудника Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Ирины Борисовой, получившая приз биеннале "Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов" в категории "Интерактивный дизайн"
© РИА Новости
Работа сотрудника Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Ирины Борисовой, получившая приз биеннале "Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов" в категории "Интерактивный дизайн"

Выставка, которая является проектом Московской биеннале дизайна, проходит в Москве в Центральном доме художника. Победителем в номинации "Графический дизайн" стала арт-директор Института "Стрелка" Анна Кулачек.

В мероприятии принимают участие профессиональные дизайнеры и студенты профильных вузов, дизайн-студии, производственные компании, специалисты в области промышленного дизайна, дизайн-мейкеры, графические дизайнеры, медиа-дизайнеры, дизайнеры инновационных, высокотехнологичных устройств, инсталляций. Выставка "Дизайн NEXT" демонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне и fashion-дизайне.

Фотокорреспонденту МИА Россия сегодня В. Мельникову вручили премию World Press Photo
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотокорр "России сегодня" получил премию World Press Photo

"Дизайн NEXT" — платформа для взаимодействия всех участников дизайн процесса, которая позволяет представить новые идеи и концепции, которые могут стать отражением дизайна будущего. Задача "Дизайн NEXT" — показать, как инновации и технологии, применяемые в области промышленного, графического, информационного и fashion-дизайна меняют и формируют комфортную среду для человека.

Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы "Россия сегодня". Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, 24, Best of Digital News Design, Typography Competition, ED Awards.

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