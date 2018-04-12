"Россия сегодня" стала партнером Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Информационная лента РИА Новости в пространстве Центра КиА, транслирующая новости о мировой космонавтике в режиме реального времени

Информационная лента РИА Новости в пространстве Центра КиА, транслирующая новости о мировой космонавтике в режиме реального времени

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" начинает транслировать новости мировой космонавтики в режиме реального времени в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости на "бегущей строке" в зоне "Космический бульвар".

Самый современный в стране музейно-выставочный комплекс, посвященный освоению космоса, открылся 12 апреля в присутствии Президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в обновленном павильоне "Космос". Глава государства, ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе; посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз", а затем прошел образовательный центр для детей и подростков, организованный в павильоне. Владимиру Путину показали главный исторический экспонат музея: спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.

В рамках постоянной выставки посетители также увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.

Наряду с мультимедийными материалами МИА "Россия сегодня" в экспозиции на площади более 15 000 кв. м представлены более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве, экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы и видеоматериалы. Музей состоит из трех зон. Первая — "КБ-1. Космический бульвар" с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов — демонстрирует самые знаковые технологии и реализованные проекты XX века. Зона "КБ-2. Конструкторское бюро" представляет разделы, посвященные космическим исследованиям в разных отраслях науки — медицине, биологии, материаловедении, астрономии. Третья часть музея — "КБ-3. Космодром будущего" — расположена в подкупольном пространстве и прилегающих выставочных залах. Здесь размещены игровые симуляторы, экспозиционный модуль "Монолит", а также "Космическая сфера" — уникальный 5D-кинотеатр. На его поверхности иллюстрируются планеты Солнечной системы, а внутри зрители увидят шоу об истории покорения Вселенной человеком. Для посетителей выставка начнет работать 13 апреля.

Проект "Космонавтика и авиация" реализован Правительством Москвы, АО "ВДНХ", госкорпорацией "Роскосмос" с целью популяризации достижений отечественной ракетно-космической, авиационной и оборонной промышленности России и формирования интереса к профессиям, связанным с этими отраслями.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Центра "Космонавтика и авиация". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.