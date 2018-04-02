Ria.ru стал самым читаемым новостным сайтом Рунета в феврале

МОСКВА, 2 апр, пресс-служба МИА "Россия сегодня". Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — стал единственным из новостных ресурсов Рунета, вошедших в топ-20 интернет-проектов февраля согласно данным компании Mediascope*. Помимо новостного сайта, по данным Mediascope, пользователи Рунета чаще всего посещали поисковые ресурсы, социальные сети и онлайн-магазины. В первой пятерке находятся неизменные лидеры рейтинга — Google, Яндекс, YouTube, ВКонтакте и Mail.ru.

Ранее, в ноябре 2017 года, Ria.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России 2017 года, по данным международной исследовательской компании GfK. Кроме того, Ria.ru является бессменным лидером рейтинга популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях согласно исследованиям компании Brand Analytics.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

*Mediascope Web-Index, население городов 100 000 + в возрасте 12-64 года, использующее Интернет на десктопных компьютерах/смартфонах/планшетах по крайней мере 1 раз за месяц.