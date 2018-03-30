Глава Нацбанка Казахстана попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Национального банка Казахстана Данияр Акишев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния".
В молнии Акишев заявляет, что Казахстан намерен запретить покупку-продажу за тенге и любые виды майнинга криптовалют.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Затем глава Нацбанка был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".