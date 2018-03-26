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Новости агентства

Фоторепортер "Россия сегодня" вошел в число призеров Istanbul Photo Awards

15:0526.03.2018
(обновлено: 15:06 26.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЙоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов занял второе место в категории Спортивные истории (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo AwardsЙоханнес Бё (Норвелия) на дистанции эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Алексей Филиппов занял второе место в категории Спортивные истории (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов в третий раз в карьере взял награду престижного международного конкурса новостной и спортивной фотографии Istanbul Photo Awards. Экспертное жюри в 2018 году отдало "серебро" в номинации "Спортивные истории" (Story Sports) его серии об одном из самых острых в своей интриге зимнем виде спорта — биатлоне.  Экспериментальная по фактуре и свету  фотосерия показывает динамику и ритм соревнований  чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Фотографии победителей  будут представлены на выставках в Турции и других странах по всему миру и  войдут в ежегодный альбом конкурса.  

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
В числе лауреатов Istanbul Photo Awards-2018  также многократный призер Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Павел Волков. Его черно-белая серия о спортсмене-паралимпийце "История Талая" завоевала 1-е место в номинации "Спортивные истории" (Story Sports).

Конкурс Istanbul Photo Awards турецкого Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) собрал в 2018 году порядка 37 тысяч работ из 125 стран.  К международному жюри конкурса, включившем фотографов мирового уровня  — оператора-постановщика Paris Match Марион Мертенс, фотокорреспондента агентства NOOR Юрия Козырева, лауреата премии Getty Images австралийца Камерона Спенсера, и других, в 2018 году впервые присоединились визуальный директор информационного портала "Такие дела" Андрей Поликанов (Россия) и победитель Istanbul Photo Awards-2017  Фредерик Лафарг (Франция).

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСпортсменка на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спортсменка на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭмилия Йорданова (Болгария) на дистанции индивидуальной гонки среди женщин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эмилия Йорданова (Болгария) на дистанции индивидуальной гонки среди женщин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Посетительница на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Лауреаты конкурса имени Стенина получат три миллиона рублей в 2018 году
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

 

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