Фоторепортеры МИА "Россия сегодня" стали лучшими на Best of Russia 2017

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сразу несколько фотографов медиагруппы "Россия сегодня" стали триумфаторами Всероссийского ежегодного конкурса Best of Russia, отметившего в 2017 году свое десятилетие. В числе победителей единственной номинации проекта в прошедшем году "Люди. События. Повседневная жизнь" - специальные фотокорреспонденты агентства Виталий Аньков, Евгений Биятов, Сергей Пятаков, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, обозреватель МИА "Россия сегодня" Вера Костамо.
На победных снимках фотографов агентства - яркий калейдоскоп событий года жизни страны, вобравший празднования государственных дат и военно-морские парады, путешествия в арктические заповедники России, динамику спортивных соревнований, эмоции театральных премьер, красочность цирковых аттракционов.
Best of Russia или "Лучшие фотографии России" — фотопроект, охватывающий все регионы страны. Цель фотопроекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В конкурсе принимают участие как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Конкурс организован Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".