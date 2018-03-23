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Новости агентства

Фоторепортеры МИА "Россия сегодня" стали лучшими на Best of Russia 2017

15:2023.03.2018
(обновлено: 15:21 23.03.2018)
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© Владимир Федоренко/МИА "Россия сегодня"Работа фотографа Владимира Федоренко СборнаяРабота фотографа Владимира Федоренко Сборная
© Владимир Федоренко/МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сразу  несколько фотографов медиагруппы "Россия сегодня" стали триумфаторами Всероссийского ежегодного конкурса Best of Russia, отметившего в 2017 году свое десятилетие. В числе победителей единственной номинации проекта в прошедшем году "Люди. События. Повседневная жизнь"  - специальные фотокорреспонденты агентства Виталий Аньков, Евгений Биятов, Сергей Пятаков, Григорий  Сысоев, Алексей Филиппов, обозреватель МИА "Россия сегодня" Вера Костамо.

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
В юбилейную выставку из 100 лучших кадров Best of Russia за 10 лет также вошли снимки фоторепортеров "Россия сегодня" — лауреатов World Press Photo Валерия Мельникова и Владимира Федоренко, обладателя международной премии SONY World Photography Awards-2013 Ильи Питалева, лауреата "Серебряной камеры — 2014" Рамиля Ситдикова, победителя национального конкурса спортивной журналистики "Энергия побед" Александра Кряжева.

На победных снимках фотографов агентства  - яркий калейдоскоп событий года жизни страны, вобравший  празднования государственных дат и военно-морские парады, путешествия в арктические заповедники России,  динамику спортивных соревнований, эмоции театральных премьер,  красочность цирковых аттракционов.

© Виталий Аньков/МИА "Россия сегодня"Работа фотографа Виталия Анькова "Гордость Тихоокеанского флота"
© Виталий Аньков/МИА "Россия сегодня"
Работа фотографа Виталия Анькова "Гордость Тихоокеанского флота"

Best of Russia или "Лучшие фотографии России" — фотопроект, охватывающий все регионы страны. Цель фотопроекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В конкурсе принимают участие как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Конкурс организован Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Рамиль Ситдиков/МИА "Россия сегодня"Работа фотографа Рамиля Ситдикова "Друг"
© Рамиль Ситдиков/МИА "Россия сегодня"
Работа фотографа Рамиля Ситдикова "Друг"

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Здание МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Подсветка здания агентства "Россия сегодня" погаснет в "Час Земли"
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

 

 

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