Фоторепортеры МИА "Россия сегодня" стали лучшими на Best of Russia 2017

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сразу несколько фотографов медиагруппы "Россия сегодня" стали триумфаторами Всероссийского ежегодного конкурса Best of Russia, отметившего в 2017 году свое десятилетие. В числе победителей единственной номинации проекта в прошедшем году "Люди. События. Повседневная жизнь" - специальные фотокорреспонденты агентства Виталий Аньков, Евгений Биятов, Сергей Пятаков, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, обозреватель МИА "Россия сегодня" Вера Костамо.

В юбилейную выставку из 100 лучших кадров Best of Russia за 10 лет также вошли снимки фоторепортеров "Россия сегодня" — лауреатовВалерия Мельникова и Владимира Федоренко, обладателя международной премии SONY World Photography Awards-2013 Ильи Питалева, лауреата "" Рамиля Ситдикова, победителя национального конкурса спортивной журналистики "" Александра Кряжева.

На победных снимках фотографов агентства - яркий калейдоскоп событий года жизни страны, вобравший празднования государственных дат и военно-морские парады, путешествия в арктические заповедники России, динамику спортивных соревнований, эмоции театральных премьер, красочность цирковых аттракционов.

© Виталий Аньков/МИА "Россия сегодня" Работа фотографа Виталия Анькова "Гордость Тихоокеанского флота" © Виталий Аньков/МИА "Россия сегодня" Работа фотографа Виталия Анькова "Гордость Тихоокеанского флота"

Best of Russia или "Лучшие фотографии России" — фотопроект, охватывающий все регионы страны. Цель фотопроекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В конкурсе принимают участие как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Конкурс организован Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Рамиль Ситдиков/МИА "Россия сегодня" Работа фотографа Рамиля Ситдикова "Друг" © Рамиль Ситдиков/МИА "Россия сегодня" Работа фотографа Рамиля Ситдикова "Друг"

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".