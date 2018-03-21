Подсветка здания агентства "Россия сегодня" погаснет в "Час Земли"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подсветка здания агентства "Россия сегодня" погаснет в субботу в 20:30 вместе с другими достопримечательностями Москвы в ходе международной экологической акции "Час Земли", заявила руководитель дирекции государственных интернет-проектов агентства Елена Давыдова.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"Внешняя подсветка здания точно будет отключена. Наше агентство "зелёное" не первый уже год. Из Года экологии, из "Часа Земли" вырастает привычка следить за чистотой планеты, на которой мы живём. Эта акция станет ещё одним шагом, чтобы эта привычка у нас всех появилась", – сказала Давыдова в пресс-центре "Россия сегодня".

Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли — 2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погаснет 24 марта в 20:30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.