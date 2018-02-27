Сайт РИА Новости получил международную премию "Медиатор"

Один из ньюсрумов международного информационного агентства Россия сегодня

Один из ньюсрумов международного информационного агентства Россия сегодня

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости выиграл премию сервиса редакционной аналитики "Медиатор" Mail.Ru Group в номинации "Самые вовлекающие медиа" среди федеральных новостных СМИ по итогам 2017 года. В этой номинации отмечаются издания, которые конвертируют максимум просмотров в прочтения. Помимо ria.ru, самыми вовлекающими федеральными медиа стали BFM.ru и Nur.kz (Казахстан).

Учрежденная "Медиатором" международная премия вручается ежеквартально в двух номинациях: "Самые читаемые медиа" и "Самые вовлекающие медиа". По результатам всех четырех кварталов подводятся итоги года: победителями становятся издания, которые чаще других оказывались в тройке лучших (если в той или иной категории таких СМИ не было, побеждают издания с лучшими показателями).

Среди региональных новостных СМИ лауреатами стали "Москва 24", "Екатеринбург Онлайн" и "Новости Ленинградской области". В категории тематических медиа победу одержали Sportbox.ru, "Чемпионат" и "Я Покупаю". В категории развлекательных СМИ тройка лидеров — "7 дней", Tatler и "Лайфхакер".

Самыми читаемыми СМИ, по версии Медиатора, стали сайты телеканалов Russia Today (на русском языке), "360" и "Звезда", "Москва 24", "БИЗНЕС Online" (Татарстан) и "Бумага" (Санкт-Петербург), Tatler, "Лайфхакер", Афиша Daily (Москва).

В рамках премии анализируются показатели почти 600 изданий, подключенных к системе редакционной аналитики "Медиатор", кроме медиапроектов Mail.Ru Group.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.