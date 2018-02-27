Редакторы РИА Недвижимость научили архитекторов общаться с прессой

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шеф-редактор и выпускающий редактор "РИА Недвижимость" (в составе медиагруппы "Россия сегодня") Марина Заблудовская и Мария Неретина выступили на семинаре для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков "Как выстроить взаимодействие с журналистами и СМИ?", организованном Институтом современной урбанистики.
Партнерами в организации выступления стали выставочный проект "Архмосква" и Ассоциация проектировщиков Московской области.
Институт современной урбанистики создан в 2014 году, основные направления его деятельности — организация мероприятий, исследований и других проектов, связанных с архитектурным обликом городов.
"РИА Недвижимость" входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". По итогам 2017 года "РИА Недвижимость" лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства "Медиалогии".