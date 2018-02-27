Редакторы РИА Недвижимость научили архитекторов общаться с прессой

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шеф-редактор и выпускающий редактор "РИА Недвижимость" (в составе медиагруппы "Россия сегодня") Марина Заблудовская и Мария Неретина выступили на семинаре для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков "Как выстроить взаимодействие с журналистами и СМИ?", организованном Институтом современной урбанистики.

В ходе мероприятия сотрудники "РИА Недвижимость" рассказали аудитории про основные ошибки, которые допускают пресс-службы архитектурных и дизайнерских бюро, про особенности подачи и восприятия материала аудиторией. Так специалисты Агентства отметили, что читатель предпочитает реалистичность картинки ее красоте, поэтому настоящие фотографии предпочтительнее рендеров. Кроме того, сопроводительный текст к фотографиям должен быть понятен и информативен, отметили спикеры. Собравшихся специалистов в свою очередь интересовало, что нужно делать для того, чтобы попасть в новостные ленты информагентства, а также стать спикерами крупноформатных материалов.

Партнерами в организации выступления стали выставочный проект "Архмосква" и Ассоциация проектировщиков Московской области.

Институт современной урбанистики создан в 2014 году, основные направления его деятельности — организация мероприятий, исследований и других проектов, связанных с архитектурным обликом городов.

"РИА Недвижимость" входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". По итогам 2017 года "РИА Недвижимость" лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства "Медиалогии".