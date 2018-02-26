"Р-Спорт" займется популяризацией бокса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Агентство спортивной информации "Р-Спорт" (в составе медиагруппы "Россия сегодня") и Федерация бокса России договорились об информационном сотрудничестве. "Р-Спорт" будет содействовать популяризации бокса в России, освещать события под эгидой федерации, а также оперативно рассказывать о достижениях россиян на российских и международных соревнованиях.

"С корреспондентами "Р-Спорт", которые демонстрируют глубокое знание предмета, всегда очень комфортно работать. На портале Агентства публикуются интересные новости про бокс, будем стараться давать больше положительных информационных поводов. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет рассказать стране и миру о мероприятиях, которые проводит Федерация бокса России, еще ярче и масштабнее", — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Федерация бокса России — общероссийская организация, занимающаяся развитием олимпийского и профессионального бокса в России. Является членом Международной ассоциации любительского бокса и Европейской ассоциации любительского бокса. В состав Федерации бокса России входят 85 региональных Федераций.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.