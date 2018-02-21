Ria.ru стал самым читаемым новостным ресурсом Рунета

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — вновь стал первым из новостных ресурсов Рунета согласно данным компании Mediascope* за январь 2018 года. По сравнению с декабрем самое посещаемое среди россиян новостное СМИ показало максимальный рост среди конкурентов, увеличив аудиторию на 2,7%.

Ранее, в ноябре 2017 года, Ria.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России 2017 года по данным международной исследовательской компании GfK.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым среди российских медиа и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

*Mediascope Web-Index, население городов 100 000 + в возрасте 12-64 года, использующее Интернет на десктопных компьютерах/смартфонах/планшетах по крайней мере 1 раз за месяц.