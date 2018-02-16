Проект "России сегодня" стал лучшим на белорусской журналистской выставке

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Интерактивный проект дизайн-центра МИА "Россия сегодня" "Битва за Берлин: Последние дни Третьего Рейха" признан лучшим на открывшейся выставке "Белорусская журналистика — фокус на инновации". Проект посвящен масштабному наступлению советских войск в апреле 1945 года и обороне Берлина. В его основe — фото и кинодокументы, исторические свидетельства очевидцев последних дней перед падением столицы Германии в Отечественной войне 1941 — 45 годов.

В коллекции Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" уже есть награды таких международных конкурсов, как Malofiej 2017, 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, European Design Awards 2015, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition.

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