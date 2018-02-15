МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" совместно с университетами РФ запустило программу, направленную на повышение узнаваемости российского образования за границей, сообщила руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина на сессии "Экспорт российского образования: новые вызовы и стратегия на будущее". Мероприятие состоялось в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"МИА "Россия сегодня" с российскими университетами запустили большую программу по информированию и повышению узнаваемости российского образования за рубежом, которая сегодня уже работает и работает эффективно. Первые результаты мы уже видим", — приводит пресс-служба МИА "Россия сегодня" слова Тюриной.

Спикерами сессии также выступили министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор РУДН Владимир Филиппов, президент Ассоциации иностранных студентов РФ Аду Яо Никэз, заместитель председателя попечительского совета Ассоциации иностранных студентов РФ Анисет Габриэль Кочофа.

Во время мероприятия обсуждались первые результаты реализации приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования". В пресс-службе добавили, что цель проекта — увеличение доли несырьевого экспорта РФ за счет повышения привлекательности российского образования, включая также и популяризацию за границей российских образовательных стандартов, программ, преимуществ получения образования на русском языке.

Социальный навигатор — это информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

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