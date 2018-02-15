"Россия сегодня" открыла двери стажерам

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" объявляет конкурс на прохождение весенней трехмесячной стажировки для студентов и молодых специалистов. Подать заявку можно будет с 15 по 28 февраля включительно. Все присланные резюме пройдут предварительный отбор. После этого кандидатов пригласят на собеседование и тестирование.

Те, кто успешно справился с испытаниями конкурса, смогут пройти стажировку по одному из выбранных направлений деятельности медиагруппы: иновещание, мультимедиа, радиовещание, фотослужба, цифровая журналистика и информационные ленты.

Студенты и молодые специалисты получат возможность овладеть умениями и навыками под руководством ведущих профессионалов. Кроме этого, стажеры могут принять участие в корпоративных тренингах сотрудников агентства. По истечении трех месяцев все участники, полностью прошедшие стажировку, получат сертификаты, а лучшие из них будут приглашены на работу в МИА "Россия Сегодня".

Стажировка начнется со 2 апреля 2018 года в штаб-квартире "Россия сегодня" в Москве. Подать заявку на конкурс можно по ссылке.