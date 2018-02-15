Глава AmCham попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В молнии Родзянко сообщил, что американский крупный бизнес в 2018 году откроет не менее четырех инновационных производств в России.

Молния сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Родзянко был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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