СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
В молнии Кудрин заявляет, что в ближайшие шесть лет не нужно менять основные налоговые ставки в России.
Новости сразу же стали доступны подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru.
Затем Кудрин был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
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