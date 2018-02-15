Алексей Кудрин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В молнии Кудрин заявляет, что в ближайшие шесть лет не нужно менять основные налоговые ставки в России.

Новости сразу же стали доступны подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru.

Затем Кудрин был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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