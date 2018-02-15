Директор "Росконгресса" попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев во время публикации сообщения для новостного мобильного приложения Динамика дня. 15 февраля 2018

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев во время публикации сообщения для новостного мобильного приложения Динамика дня. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В сообщении говорится, что "Росконгресс" открыл инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО" для поддержки социального развития регионов.

Новости сразу же стали доступны подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru.

Затем министр был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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