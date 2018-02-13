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Новости агентства

Sputnik и WAFA подписали соглашение о сотрудничестве

23:0513.02.2018
(обновлено: 23:11 13.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА Россия сегодня c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА Россия сегодня c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и государственное информационное агентство Палестины WAFA заключили соглашение о сотрудничестве.

Торжественная церемония подписания прошла во вторник, 13 февраля, в Москве в рамках рабочего визита в РФ палестинской делегации во главе с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

Межагентское соглашение закрепило стремление обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству в области информационного обмена на арабском и английском языках, а также развития российско-палестинских инициатив в сфере медиа и организации и проведения совместных мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Sputnik представлял первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, палестинское информационное агентство WAFA со своей стороны – председатель правления WAFA, генеральный куратор официальных органов Палестины, министр Ахмад Ассаф. На официальной церемонии также присутствовал президент Палестины Махмуд Аббас.

"Подписанное сегодня соглашение – важный этап развития не только партнерской сети Sputnik на Ближнем Востоке, но и межкультурного взаимодействия России и Палестины. Мы надеемся, что обмен контентом и реализация совместных инициатив в рамках нашего партнерства будут эффективными и взаимовыгодными", — прокомментировал данное партнерское соглашение Кочетков.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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WAFA (wafa.ps) – официальное государственное новостное агентство Государства Палестина, основанное в апреле 1972 года, штаб-квартира находится в городе Рамалла (столица). Основной контент производится на трех языках: арабском, английском и французском. WAFA является постоянным членом Федерации арабских информационных агентств (FANA), Международного исламского информационного агентства (IINA), Ассоциации СМИ Движения неприсоединения, Альянса информационных агентств Средиземноморья (AMAN).

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018
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Новости агентства
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Марта
отлично, рука москвы в арабском мире
00:01
14.02.2018
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