Sputnik и WAFA подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА Россия сегодня c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА Россия сегодня c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и государственное информационное агентство Палестины WAFA заключили соглашение о сотрудничестве.

Торжественная церемония подписания прошла во вторник, 13 февраля, в Москве в рамках рабочего визита в РФ палестинской делегации во главе с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

Межагентское соглашение закрепило стремление обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству в области информационного обмена на арабском и английском языках, а также развития российско-палестинских инициатив в сфере медиа и организации и проведения совместных мероприятий.

Sputnik представлял первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, палестинское информационное агентство WAFA со своей стороны – председатель правления WAFA, генеральный куратор официальных органов Палестины, министр Ахмад Ассаф. На официальной церемонии также присутствовал президент Палестины Махмуд Аббас.

"Подписанное сегодня соглашение – важный этап развития не только партнерской сети Sputnik на Ближнем Востоке, но и межкультурного взаимодействия России и Палестины. Мы надеемся, что обмен контентом и реализация совместных инициатив в рамках нашего партнерства будут эффективными и взаимовыгодными", — прокомментировал данное партнерское соглашение Кочетков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018

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© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас и первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" c палестинским информагентством WAFA. 13 февраля 2018