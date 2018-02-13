Sputnik и WAFA подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и государственное информационное агентство Палестины WAFA заключили соглашение о сотрудничестве.
Торжественная церемония подписания прошла во вторник, 13 февраля, в Москве в рамках рабочего визита в РФ палестинской делегации во главе с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.
Межагентское соглашение закрепило стремление обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству в области информационного обмена на арабском и английском языках, а также развития российско-палестинских инициатив в сфере медиа и организации и проведения совместных мероприятий.
"Подписанное сегодня соглашение – важный этап развития не только партнерской сети Sputnik на Ближнем Востоке, но и межкультурного взаимодействия России и Палестины. Мы надеемся, что обмен контентом и реализация совместных инициатив в рамках нашего партнерства будут эффективными и взаимовыгодными", — прокомментировал данное партнерское соглашение Кочетков.
Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.wafa.ps) – официальное государственное новостное агентство Государства Палестина, основанное в апреле 1972 года, штаб-квартира находится в городе Рамалла (столица). Основной контент производится на трех языках: арабском, английском и французском. WAFA является постоянным членом Федерации арабских информационных агентств (FANA), Международного исламского информационного агентства (IINA), Ассоциации СМИ Движения неприсоединения, Альянса информационных агентств Средиземноморья (AMAN).