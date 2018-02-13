РИА Новости выпустило спецленту к форуму в Сочи

СОЧИ, 13 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы МИА "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников Российского инвестиционного форума в Сочи, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Информационная лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" в дни работы форума. Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости Форума одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с Форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст, и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и мас­совые ком­му­ни­ка­ции" ежегодной премии " Время инноваций ".