РИА Новости выпустило спецленту к форуму в Сочи

СОЧИ, 13 фев — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы МИА "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников Российского инвестиционного форума в Сочи, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Информационная лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" в дни работы форума. Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости Форума одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с Форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.