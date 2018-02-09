Сотрудники "России сегодня" стали героями шоу "100 к 1" на "России 1"

Сотрудники МИА Россия сегодня приняли участие в съемках программы 100 к 1

Сотрудники МИА Россия сегодня приняли участие в съемках программы 100 к 1

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в съемках популярной программы "100 к 1", эфир которой состоится 10 февраля в 9:20 утра на телеканале "Россия-1". Разделившись на две команды — "РИА ТЕКСТ" и "РИА ВЕБ", коллеги угадывали наиболее распространенные ответы россиян на самые разные вопросы. Согласно правилам "100 к 1", игроки каждой команды высказывали свое мнение и предлагали свою версию ответа как индивидуально, так и сообща, применяя метод мозгового штурма.

© РИА Новости Сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в съемках программы "100 к 1" © РИА Новости Сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в съемках программы "100 к 1"

В телеигре приняли участие сотрудники МИА "Россия сегодня": руководитель Центра интернет- технологий Алексей Филипповский, специальный корреспондент Главной дирекции информации Ирина Андреева, директор Дирекции по обеспечению переводов Анастасия Тетерина, руководитель Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации Оксана Олейник, руководитель Студии интерактивных проектов Дизайн-центра Павел Шорох, начальник Отдела сопровождения проектов Дирекции государственных интернет-проектов Юлия Атанова, продюсер и ведущий Международного мультимедийного пресс-центра Роман Миронов, шеф-редактор Главной дирекции информации Григорий Маслов, дизайнер Дизайн-центра Ирина Борисова, специальный корреспондент Главной дирекции информации Алина Медведская.

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