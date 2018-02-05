РИА Новости — генеральный инфопартнер Недели российского бизнеса

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило Генеральным информационным партнером ежегодной Недели российского бизнеса 2018, открывшейся 5 февраля в Москве. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Агентство будет обеспечивать освещение всех ключевых форумов, сессий, круглых столов и тем Недели. На мероприятии будут работать специальная зона интервью РИА Новости и выездная студия радио Sputnik на русском языке. Агентство обеспечит оперативное информирование участников мероприятия, новости будут транслироваться на плазменных панелях на площадках НРБ-2018. Все материалы с Недели российского бизнеса — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты — будут выходить в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru а также в эфире и на сайте радио Sputnik

Неделя российского бизнеса — ежегодное мероприятие Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Одной из ключевых тем XI Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели впервые пройдет Форум по цифровой трансформации, а также состоятся традиционные форумы РСПП: Налоговый, Финансовый, Экологический, Международный и Социальный форумы, а также Форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства" и Форум "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции".

Участниками мероприятий НРБ-2018 по традиции станут заместители Председателя Правительства РФ, представители Администрации Президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП. Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как ключевой площадки взаимодействия власти и бизнеса и формирования стратегических направлений социально-экономического развития страны.

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