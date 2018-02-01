Маргарита Мамун поедет в Пхенчхан, чтобы поддержать российских атлетов

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поедет на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, чтобы поддержать российских спортсменов. Об этом она заявила в видео, доступном в группе TOK в "Вконтакте".

Спортсменка рассказала, что очень рада за тех атлетов, которых допустили до участия в Олимпиаде. "Мы всячески должны поддерживать наших спортсменов, а не устраивать им травлю в интернете", — подчеркнула она.

Мамун напомнила, что сама стала свидетелем чреды отстранений перед Играми в Рио. "Это было шоком для нас, мы очень переживали, ждали решения МОК", — отметила гимнастка.

Она пообещала, что будет показывать и рассказывать своим зрителям о том, что происходит на Олимпиаде, в том числе, за пределами стадионов.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мамун стала победительницей в многоборье. На счету 22-летней спортсменки семь золотых медалей на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы. В ноябре прошлого года россиянка заявила о завершении карьеры из-за травмы.