"Россия сегодня" представит международный рейтинг вузов, сделанный в России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.. Крупнейшее информационное агентство "Россия Сегодня" подписало соглашение об информационном сотрудничестве с Рейтинговым Агентством Round University Ranking (RUR). В рамках соглашения проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" станет единственной русскоязычной медиаплощадкой для международного рейтинга университетов российского происхождения Round University Ranking, который является уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. В качестве одной из приоритетных задач стороны видят продвижение отечественных вузов и усиление позиционирования российской высшей школы на международной арене.

"Мы выражаем признательность медиагруппе "Россия Сегодня" и рассчитываем расширить географию присутствия рейтинга, вывести уровень информированности общества о рейтинге на качественно новый уровень", — отметил редактор международного рейтинга университетов RUR Олег Соловьев.

Round University Ranking (RUR) — это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 930 ведущих университетов из 80 стран мира на протяжении 8 лет (2010-2017) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 30 рейтингов по 6 предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.

Международный рейтинг университетов RUR является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Рейтинг создан для абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государственных структур.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.