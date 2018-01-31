"Россия сегодня" представит международный рейтинг вузов, сделанный в России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.. Крупнейшее информационное агентство "Россия Сегодня" подписало соглашение об информационном сотрудничестве с Рейтинговым Агентством Round University Ranking (RUR). В рамках соглашения проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" станет единственной русскоязычной медиаплощадкой для международного рейтинга университетов российского происхождения Round University Ranking, который является уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. В качестве одной из приоритетных задач стороны видят продвижение отечественных вузов и усиление позиционирования российской высшей школы на международной арене.
"Мы выражаем признательность медиагруппе "Россия Сегодня" и рассчитываем расширить географию присутствия рейтинга, вывести уровень информированности общества о рейтинге на качественно новый уровень", — отметил редактор международного рейтинга университетов RUR Олег Соловьев.
Международный рейтинг университетов RUR является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Рейтинг создан для абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государственных структур.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.