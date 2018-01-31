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Новости агентства

В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран

11:0031.01.2018
(обновлено: 11:01 31.01.2018)
21000
© РИА Новости / Илья ПиталевМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Архивное фотоМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 30 работ в день приходит на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, учрежденный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дает право полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень.

На выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© МИА "Россия сегодня" / Виталий Тимкив
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Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина
Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Белоруссии, Молдовы и Казахстана — представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев
В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — Гран-при.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Биография Андрея Стенина
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.ru, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.
Война и мир Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии — протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии — протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМестные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПоследствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.Жители села Тейит чистят лук во дворе своего дома
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком — беженцы из Сирии — в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Женщина с ребенком — беженцы из Сирии — в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Женщина с ребенком — беженцы из Сирии — в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСолдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители поселка Семеновка в Донбассе, 2014 год.Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители поселка Семеновка в Донбассе, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк, 2014 год.Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРаненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей ШимановС 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
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Новости агентства
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Семенов Алексей
Почему только до 33 лет?
11:38
31.01.2018
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gorvalnick-y
Семенов Алексей, наверное столько было Стенину
12:26
31.01.2018
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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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