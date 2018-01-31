В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран

11:0031.01.2018
(обновлено: 11:01 31.01.2018)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 30 работ в день приходит на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, учрежденный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дает право полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень.
Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.
Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Белоруссии, Молдовы и Казахстана — представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.
В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — Гран-при.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.ru
, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура"
, информационно-новостной портал KP.ru
, информационный портал ЖурДом
и портал Russian Photo
. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Notimex
, новостное агентство ANA
, телеканал и портал RT
, The Royal Photographic Society
, Shanghai United Media Group
(SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR
, интернет-портал газеты China Daily
, журнал Frontline
. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии
, агентство ГеоФото
, портал Photo-study.ru
, Союз журналистов Москвы
, Союз фотохудожников России
, Школа визуальных искусств
, информационный портал YOung JOurnalists
и фестивали Fotoistanbul
, Kolga Tbilisi Photo
, PhotoVisa
.
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии — протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
Противники президента Мухаммеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
Женщина с ребенком — беженцы из Сирии — в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
Жители поселка Семеновка в Донбассе, 2014 год.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк, 2014 год.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.