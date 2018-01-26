Открылся юбилейный фестиваль "Первозданная Россия"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" можно будет увидеть на пятом общероссийском фестивале "Первозданная Россия", открывшемся в Центральном доме художника в Москве. Журналисты "Россия сегодня" побывали в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке, чтобы зрители могли увидеть своими глазами белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.
Среди авторов экспозиции и слайд-шоу "Россия сегодня" — лауреаты фото-Оскара, премии World Press Photo, Владимир Вяткин и Валерий Мельников, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival, Best of Russia Александр Вильф, Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков и многие другие.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".