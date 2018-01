Открылся юбилейный фестиваль "Первозданная Россия"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня" можно будет увидеть на пятом общероссийском фестивале "Первозданная Россия", открывшемся в Центральном доме художника в Москве. Журналисты "Россия сегодня" побывали в Забайкалье и Алтайском крае, в Крыму и на Камчатке, на Сахалине и Чукотке, чтобы зрители могли увидеть своими глазами белых медведей на острове Врангеля, лебедей-кликунов на Лебедином озере в заповедном Алтае и песцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

© Игорь Подгорный / МИА "Россия сегодня" Туманное утро, паутина на траве в Республике Карелия © Игорь Подгорный / МИА "Россия сегодня" Туманное утро, паутина на траве в Республике Карелия

Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль об открытии экспозиции агентства: "Россия сегодня уже в третий раз становится генеральным информационным партнером одного из самых масштабных и известных фестивалей, посвященных природе России, — "Первозданная Россия". Для нас это определенный вызов. Поскольку "Россия сегодня" — международное информационное агентство, репортеры медиагруппы в основном живут в информационном поле, иногда нервном, иногда даже опасном. Участвовать в таком природном фестивале для них награда и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают. Возвращаясь из командировок по России, все они говорят о той первозданной, и здесь мы возвращаемся к названию фестиваля, энергии, которую обретают. Спасибо большое за возможность показать эти работы и открыть неизведанные уголки России для сотен тысяч посетителей выставки".

Среди авторов экспозиции и слайд-шоу "Россия сегодня" — лауреаты фото-Оскара, премии World Press Photo, Владимир Вяткин и Валерий Мельников, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival, Best of Russia Александр Вильф, Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков и многие другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Владимир Вяткин / МИА "Россия сегодня" Лебеди-кликуны на Лебедином озере, государственный природный комплексный заказник "Лебединый", Алтайский край © Владимир Вяткин / МИА "Россия сегодня" Лебеди-кликуны на Лебедином озере, государственный природный комплексный заказник "Лебединый", Алтайский край

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".