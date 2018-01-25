РИА Новости стало лауреатом премии Mail.Ru Group

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости стал лауреатом премии "Медиатор", учрежденной Mail.Ru Group. Крупнейший новостной ресурс Рунета признан лучшим в номинации "Самые вовлекающие издания" среди федеральных СМИ по итогам четвертого квартала 2017 года. Помимо РИА Новости интернет-изданиями, которым удалось конвертировать наибольшее количество просмотров в прочтение за этот период, стали "Москва 24", "7 дней", Tatler, Лайфхакер, Sportbox.ru.

В номинации "Самые читаемые медиа" среди федеральных новостных ресурсов победили Russia Today (на русском языке), 42.TUT.BY (Республика Беларусь) и Imformburo.kz (Казахстан). В число самых читаемых интернет-СМИ также вошли Афиша Daily (Москва), Tatler, This Is Media, Лайфхакер, Forbes, "Москва 24".

Подробнее с результатами премии можно ознакомиться на сайте "Медиатора".

"Медиатор" — сервис редакционной аналитики, разработанный Mail.Ru Group. Учрежденная "Медиатором" международная премия вручается интернет-медиа, которые наиболее эффективно привлекали и удерживали внимание читателей за определенный период. Премия вручается в двух номинациях — "Самые читаемые медиа" и "Самые вовлекающие медиа" — в каждой из которых представлены пять категорий СМИ: федеральные новостные, региональные новостные, развлекательные, тематические, а также региональные тематические и развлекательные.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух c половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.