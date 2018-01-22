Киселев предложил информпартнерство Лиге здоровья нации

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Популярность здорового образа жизни среди россиян значительно возросла за последние годы, в том числе благодаря деятельности Лиги здоровья нации, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, предложив Лиге информационное партнерство агентства.

Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" учреждена в 2003 году по инициативе общественных и государственных деятелей. Миссией организации является продвижение и внедрение в практику государственного стратегического планирования с учётом принципов здоровья.

"Я просто хочу поздравить с этой датой — 15 лет (с даты основания Лиги здоровья наций). И за это время ЗОЖ знают даже дети. Это стало модным и прикольным. Это изменило образ жизни действительно очень многих миллионов людей. Спасибо вам большое, Лео Антонович (Бокерия). Без вашей энергии это было бы невозможно", — сказал Киселев на заседании президиума Лиги здоровья нации, обращаясь к ее президенту, главному кардиохирургу Минздрава России Лео Бокерии.

Киселев предложил президиуму, чтобы МИА "Россия сегодня" как обладатель самого популярного интернет-ресурса стало информационным партнёром Лиги здоровья нации.