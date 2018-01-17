МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" подписало соглашение с Центром всемирного рейтинга университетов (Center for World University Rankings) Объединённых Арабских Эмиратов. Стороны намерены развивать сотрудничество в области информирования о высшем профессиональном образовании в России, ОАЭ и других странах мира. Первым шагом станет ряд совместных международных рейтингов университетов России и мира, составленных экспертами Центра всемирного рейтинга университетов при поддержке проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор". Результаты совместной работы будут опубликованы на интернет-ресурсах российской медиагруппы.

"Мы рады заключить договор о сотрудничестве с МИА "Россия сегодня". Надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению позиций российских университетов в сфере образования и научной деятельности", — сообщил президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим Махассен.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных отметила: "Подписание Соглашения с Центром всемирного рейтинга университетов (Center for World University Rankings) Объединённых Арабских Эмиратов стало для МИА "Россия сегодня" следующим шагом в развитии Программы продвижения российских университетов в мире, направленной на повышение узнаваемости и экспорт лучших образовательных практик. Мы планируем совместно с нашими арабскими коллегами впервые уже в этом году представить на русском языке как сам рейтинг, так методические и аналитические материалы к нему".

Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) — ведущая консалтинговая компания, специализирующаяся на предоставлении методических и стратегических рекомендаций и консультационных услуг органам государственной власти и университетам в целях повышения качества образовательной и исследовательской деятельности. CWUR публикует крупнейший в мире рейтинг университетов, при составлении которого вузы оцениваются по качеству образования, перспективам трудоустройства выпускников, уровню исследований и деятельности в сфере инноваций безотносительно к опросам и данным, предоставленным самими университетами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Корреспондент МИА "Россия сегодня" получил премию Москвы 2017 года — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.