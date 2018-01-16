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Сломан, но не сломлен: Карякин запускает блог на "Р-Спорт"

11:0416.01.2018
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© Фото : Andr Lavadinho/DakarЧемпион Дакара-2017 Сергей КарякинЧемпион Дакара-2017 Сергей Карякин
© Фото : Andr Lavadinho/Dakar

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Чемпион "Дакара"-2017 квадроциклист Сергей Карякин в этом году выбыл из борьбы на ралли-марафоне, получив перелом обеих рук в серьезной аварии. При этом сам гонщик, несмотря на травму, принял решение проехать "Дакар"-2018 до конца и попробовать себя в новом амплуа — в роли журналиста. "Р-Спорт" поддержал российского спортсмена, запустив новый проект — блог Карякина на сайте.

© REUTERS / Andres Stapff
Курс на Аргентину: проба пера Сергея Карякина как журналиста
Карякин попал в аварию во время пятого этапа, проходившего по территории Перу. Не рассчитав траекторию пересечения очередной дюны, россиянин упал на скорости около 50 км/ч, получив перелом лучевой кости правой руки. Впоследствии выяснилось, что в аварии серьезно пострадала и левая рука. На следующий день Сергей озвучил решение: финишировать на "Дакаре", который завершился для него в качестве гонщика, но открыл возможность попробовать себя в роли корреспондента.

"Всем привет! Как вы знаете, этот "Дакар" для меня немного не задался, поэтому я перед вами уже не как гонщик. Посмотрим, как у меня получится в роли журналиста", — заявил Карякин.

В своем блоге, получившем название "НапереГонки", Сергей Карякин расскажет болельщикам и любителям автоспорта не только о новостях с проходящего в Латинской Америке ралли-марафона, но и приоткроет завесу внутренней кухни ралли-рейда.

© Фото : G-Energy Team, Михаил Ласточкин
Автогонщик Васильев заявил, что планирует принять участие в "Дакаре" в 2019 году
"Безусловно, новость о том, что действующий чемпион "Дакара" в классе квадроциклов Сергей Карякин выбыл из дальнейшей борьбы на ралли-рейде нынешнего года, крайне расстроила. С другой стороны, желание нашего известного спортсмена попробовать себя в новой роли – журналиста – вызывает огромное уважение. Мы не могли пройти мимо этой истории и решили поддержать стремление Сергея рассказать болельщикам автоспорта о закулисье легендарного марафона. С этого дня и до конца "Дакара"-2018 посетители сайта rsport.ria.ru смогут не только прочитать "путевые заметки" Карякина, но и лицезреть на видео особенности жизни спортсменов в этих непростых условиях", — сказал руководитель редакции "Р-Спорт" Александр Калмыков.

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