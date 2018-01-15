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Новости агентства

Выставка "Россия. Территория настоящего" завершилась в Москве

12:5615.01.2018
(обновлено: 12:59 15.01.2018)
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© Александр Кряжев / МИА "Россия сегодня"Работа Александра Кряжева, участвующая в выставке Россия. Территория настоящегоРабота Александра Кряжева, участвующая в выставке Россия. Территория настоящего
© Александр Кряжев / МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 10 тысяч посетителей Музея современной истории России (Тверская, 21) увидели фотоэкспозицию "Россия. Территория настоящего" с начала декабря 2017 года до окончания новогодних каникул в январе. Собирательный портрет страны от лучших фотографов мира, репортеров МИА "Россия сегодня", включил почти два десятка историй о традиционных ремеслах и экстремальном спорте, науке и технологиях, людях и среде их обитания.

Начальник отдела общественно-политических проектов дирекции государственных интернет-проектов МИА Россия сегодня Мария Ферсман с призом в номинации Экология и окружающая среда за специальный проект Год экологии на торжественной церемонии вручения XIV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - Премии Рунета 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" взяла премию Рунета
География репортажей и портретов, жанровых зарисовок и этники выставки включила практически всю территорию России — от Мурманска до Камчатки, от Сочи до Оренбурга. Главы проекта представили территорию, на которой российская "Силиконовая долина"- город будущего Иннополис соседствует с футуристической красотой горного Алтая, где история создания оренбургского пухового платка неожиданно заканчивается модным подиумом, а уникальные природные ландшафты создают идеальные условия для любителей водного серфинга на Камчатке и поклонников снежного кайтинга в Сибири.

Премьера выставки прошла также и в сети, на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru, читатели которого уже познакомились с историей создания оренбургского пухового платка, узнали, чем живет олимпийский курорт "Роза Хутор", и совершили путешествие по уникальным виноградникам Крыма. Мультимедийные истории публикуются на сайте ria.ru ежемесячно, полностью в интернете проект появится летом.

Среди авторов проекта "Россия. Территория настоящего" — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"Работа Алексея Филиппова, участвующая в выставке "Россия. Территория настоящего"
© Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня"
Работа Алексея Филиппова, участвующая в выставке "Россия. Территория настоящего"

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Россия сегодня" сделала фотопортрет страны
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

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