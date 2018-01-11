МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — стал лидером рейтинга цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях за 2017 год согласно исследованию Brand Analytics. Индекс цитируемости РИА Новости составил 4 427 489 ссылок. Кроме того, в ноябре флагман медиагруппы показал положительную динамику по отношению к среднему по году (+7,0%).

В Топ-5 самых цитируемых пользователями ресурсов по результатам 2017 года также вошли "RT на русском" (3 322 325 ссылок и –17% цитирований в ноябре по сравнению со средним по году), Life (2 700 605 и –17,3%), Лента.Ру (2 358 996 и –8,8%) и ТАСС (2 343 579 и 11,2%). Общее количество ссылок на сайты Топ-30 в 2017 году составило 47 миллионов 60 тысяч.

Индекс цитируемости — это число ссылок на ресурс в социальных медиа за определенный период. Для расчета итогового рейтинга используется годовой период, для анализа динамики сравниваются месячные значения индекса.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — ежедневно читают свыше двух с половиной миллионов пользователей, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.