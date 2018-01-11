МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — стал лидером рейтинга цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях за 2017 год согласно исследованию Brand Analytics. Индекс цитируемости РИА Новости составил 4 427 489 ссылок. Кроме того, в ноябре флагман медиагруппы показал положительную динамику по отношению к среднему по году (+7,0%).
Индекс цитируемости — это число ссылок на ресурс в социальных медиа за определенный период. Для расчета итогового рейтинга используется годовой период, для анализа динамики сравниваются месячные значения индекса.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — ежедневно читают свыше двух с половиной миллионов пользователей, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.