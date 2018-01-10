МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" открыло горячую линию городских пресс-центров для российских и международных СМИ, которая будет работать вплоть до завершения чемпионата мира по футболу 14 июля. Задать свои вопросы на английском и русском языках о получении аккредитации в пресс-центры, о режиме их работы и предоставляемых услугах журналисты смогут круглосуточно по телефонам: +7 (495) 645-64-33; +7 (495) 645-64-34.

Аккредитация в городские пресс-центры, задуманные в помощь журналистам, освещающим культурные и околоспортивные события, проходящие на фоне матчей мундиаля, открыта на сайте footballcitymediacenter.ru . Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Оператором городских пресс-центров стала медиагруппа "Россия сегодня". Аналогичные пресс-центры были успешно организованы во время Кубка конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Ежедневно команда "Россия сегодня" будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.