Корреспондент МИА "Россия сегодня" получил премию Москвы 2017 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Ксения Густова получила премию Москвы 2017 года в области журналистики, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра Москвы.

"Присудить премию города Москвы 2017 года в области журналистики За оперативное и всесторонне освещение жизни столицы Густовой Ксении Геннадьевне — специальному корреспонденту Редакции политической и общественной информации…государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", — говорится в указе мэра.

Среди лауреатов также представители федеральных СМИ, Анна Артемьева — шеф-редактор отдела "Новой газеты", Кирилл Брайнин — комментатор Первого канала, Артур Гаспарян — обозреватель "Московского Комсомольца", известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев, Александр Дерябин из "Независимой газеты", Ренат Закиев — редактор отдела мультимедийных проектов "Российской газеты", Александр Карпов — корреспондент ВГТРК, Сергей Ларионов — глава группы московских корреспондентов "Интерфакса", Алиса Титко — корреспондент "Комсомольской правды", Юлия Тутина — редактор отдела "общество" в "АиФ".

Кроме того, премию получили сотрудники московских СМИ, Наталья Виноградова и Дмитрий Казанин — ведущие утреннего эфира на "Москва FM", Александр Костиков — арт-директор "Вечерней Москвы", Юрий Сорокин — главный редактор "Единой редакции", Владимир Хейфец из "Москва Медиа".