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Елка РИА Новости стала частью квеста на катке Парка Горького

16:0629.12.2017
(обновлено: 16:10 29.12.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНовогодняя елка. Архивное фотоНовогодняя елка. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Технологичная и энергичная Елка RIA.RU, которая крутится вокруг своей оси и заряжает смартфоны, станет частью увлекательных квестов на Стереокатке Парка Горького. В течение всех зимних каникул и до конца сезона гости катка смогут сделать заявку на квест и принять участие в розыгрыше призов от РИА Новости.

Главный Дед Мороз России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дед Мороз раздал сто тонн подарков во время путешествия по стране
Автор квестов Елена Семеновна Соболева — главный хранитель истории ЦПКиО им. М. Горького и звезда собственного Инстаграма. "Играть могут как взрослые, так и дети, для этого есть разные программы квестов. Главное — это коллективный мозговой штурм, который поможет победить", — прокомментировала Елена.

Кроме участия в квесте желающие могут выиграть призы от РИА Новости и Парка Горького. Для этого нужно пройти новогоднюю игру по ссылке или QR-коду, указанным на Елке RIA.RU, и поделиться своим результатом в соцсетях. Розыгрыш продлится до 12 января: за это время новостной ресурс разыграет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники несколько комплектов билетов и подарков.

Зимние каникулы в Парке Горького обещают быть насыщенными: первые дни Нового года, 1, 2 и 3 января, отметятся серией концертов на Главной сцене Стереокатка. Для тех, кто ностальгирует по 80-90-м и при этом следит за актуальной музыкой, 1 января выступит Mustelide.

Любители танцевальной музыки смогут 2 января покататься под треки голландского дуэта Deepend, который впервые приедет в Россию. 3 январязавершит серию новогодних концертов Рома Литвинов, больше известный как Mujuice. Перед началом концертов гостей ждутдиджей-сеты от завсегдатаев столичных клубов: DJ Samaranch, CDDOMA (Вепр и Муч) и DJ Mike Green. Вечером 7 января ледовая группа La Skadi покажет световое шоу "Северное сияние". Постановка состоит из 4 классических балетов по 7-8 минут в современной обработке.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым среди российских медиа и в соцсетях. Сайт Ria.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

В Москве появились новогодние трамваи
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДва новогодних трамвая, украшенных мерцающими огнями, запустили накануне праздников на центральных маршрутах в Москве.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Два новогодних трамвая, украшенных мерцающими огнями, запустили накануне праздников на центральных маршрутах в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк28 декабря пассажиров праздничных трамваев поздравляли с праздниками Дед Мороз и Снегурочка.Дед мороз и Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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28 декабря пассажиров праздничных трамваев поздравляли с праздниками Дед Мороз и Снегурочка.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовогодние трамваи будут выходить на маршруты в вечернее время все каникулы.Новогодняя инсталляция, украшенная яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новогодние трамваи будут выходить на маршруты в вечернее время все каникулы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОдин новогодний трамвай будет ходить в будние дни по маршруту "А", в праздничные дни по маршруту №26, а второй - по маршруту №6.Новогодний трамвай на улицах Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Один новогодний трамвай будет ходить в будние дни по маршруту "А", в праздничные дни по маршруту №26, а второй - по маршруту №6.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ "Мосгортрансе" рассчитывают, что праздничные трамваи перевезут за время каникул порядка 17 тысяч пассажиров.Пассажир в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В "Мосгортрансе" рассчитывают, что праздничные трамваи перевезут за время каникул порядка 17 тысяч пассажиров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участия в проекте выбрали двухвагонные составы, каждый из них украсили 10 тысячами светодиодных лампочек.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участия в проекте выбрали двухвагонные составы, каждый из них украсили 10 тысячами светодиодных лампочек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время новогодних каникул на волшебном трамвае можно будет прокатиться от станции метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", от метро "Университет" до "Октябрьской" и от станции "Братцево" до "Сокола".Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время новогодних каникул на волшебном трамвае можно будет прокатиться от станции метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", от метро "Университет" до "Октябрьской" и от станции "Братцево" до "Сокола".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ новогоднюю ночь трамваи будут курсировать до самого утра.Пассажиры в салоне новогоднего трамвая в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В новогоднюю ночь трамваи будут курсировать до самого утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году впервые за одним из трамваев будут ехать "волшебные" сани с упряжкой оленей и подарками - световая инсталляция, установленная на специальной платформе.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году впервые за одним из трамваев будут ехать "волшебные" сани с упряжкой оленей и подарками - световая инсталляция, установленная на специальной платформе.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году волшебные трамваи вышли на улицы столицы уже в третий раз. Первый праздничный трамвай к Новому году запустили в 2015 году.Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году волшебные трамваи вышли на улицы столицы уже в третий раз. Первый праздничный трамвай к Новому году запустили в 2015 году.
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