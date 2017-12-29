Елка РИА Новости стала частью квеста на катке Парка Горького

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Технологичная и энергичная Елка RIA.RU, которая крутится вокруг своей оси и заряжает смартфоны, станет частью увлекательных квестов на Стереокатке Парка Горького. В течение всех зимних каникул и до конца сезона гости катка смогут сделать заявку на квест и принять участие в розыгрыше призов от РИА Новости.

Автор квестов Елена Семеновна Соболева — главный хранитель истории ЦПКиО им. М. Горького и звезда собственного Инстаграма. "Играть могут как взрослые, так и дети, для этого есть разные программы квестов. Главное — это коллективный мозговой штурм, который поможет победить", — прокомментировала Елена.

Кроме участия в квесте желающие могут выиграть призы от РИА Новости и Парка Горького. Для этого нужно пройти новогоднюю игру по ссылке или QR-коду, указанным на Елке RIA.RU, и поделиться своим результатом в соцсетях. Розыгрыш продлится до 12 января: за это время новостной ресурс разыграет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники несколько комплектов билетов и подарков.

Зимние каникулы в Парке Горького обещают быть насыщенными: первые дни Нового года, 1, 2 и 3 января, отметятся серией концертов на Главной сцене Стереокатка. Для тех, кто ностальгирует по 80-90-м и при этом следит за актуальной музыкой, 1 января выступит Mustelide.

Любители танцевальной музыки смогут 2 января покататься под треки голландского дуэта Deepend, который впервые приедет в Россию. 3 январязавершит серию новогодних концертов Рома Литвинов, больше известный как Mujuice. Перед началом концертов гостей ждутдиджей-сеты от завсегдатаев столичных клубов: DJ Samaranch, CDDOMA (Вепр и Муч) и DJ Mike Green. Вечером 7 января ледовая группа La Skadi покажет световое шоу "Северное сияние". Постановка состоит из 4 классических балетов по 7-8 минут в современной обработке.

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