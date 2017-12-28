РЖД и их "дочка" наградили корреспондента РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. РЖД и их дочерняя компания отметили корреспондента РИА Новости Надежду Фролову юбилейным нагрудным знаком "180 лет железным дорогам России" и благодарственным письмом. Юбилейный нагрудный знак "180 лет железным дорогам России" был учрежден ОАО "РЖД". Им отмечаются работники компании, ее дочерних и зависимых обществ, неработающие пенсионеры со стажем работы на железнодорожном транспорте не менее 20 лет, а также лица, работающие в других организациях, внесшие выдающийся вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта России.

"За высокий профессионализм, большой вклад в освещение деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в средствах массовой информации наградить юбилейным нагрудным знаком ОАО "РЖД" "180 лет железным дорогам России"… Фролову Надежду Анатольевну", — говорится в приказе генерального директора РЖД Олега Белозерова.

"Акционерное общество "Скоростные магистрали" ("дочка" РЖД, курирующая проект по созданию высокоскоростных железных дорог — ред.) выражает благодарность Надежде Фроловой за активное участие в реализации проекта высокоскоростного движения в Российской Федерации", — говорится в благодарственном письме "Скоростных магистралей".