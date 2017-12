МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Образы современной России, вошедшие в фотоэкспозицию "Россия. Территория настоящего", можно увидеть в дни новогодних каникул. Выставка медиагруппы "Россия сегодня" будет открыта для москвичей и гостей столицы до 14 января.

Экспозиция составлена из тематических глав, каждая из которых рассказывает свою историю, все же вместе эти рассказы, выполненные лауреатами крупнейших фотоконкурсов мира, составляют своеобразный портрет современной России. На фотографиях вековые традиции и их трансформация сегодня, новые технологии по соседству с уникальной природой, ремесла и научные открытия, экстремальный спорт и истории обычных людей.

Главы фотовыставки стали и основой мультимедийного проекта на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru, стартовавшего в интернет-пространстве также в ноябре. В рамках проекта читатели сайта уже совершили путешествие в "Страну узоров", где создается знаменитый оренбургский платок, и узнали, чем живет олимпийский горнолыжный курорт "Роза Хутор". Следующие фотоистории будут появляться на ria.ru ежемесячно и расскажут о традиционных ремеслах и экстремальном спорте, науке и технологиях, людях России и среде их обитания. Полностью в интернете проект появится летом, а для посетителей музея экспозиция открыта в часы его работы со вторника по воскресенье.

Среди авторов проекта — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".