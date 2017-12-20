Единый портал городских пресс-центров открылся к ЧМ-2018

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Крупнейшее информационное агентство страны МИА "Россия сегодня" запустило интернет-ресурс для представителей российских и зарубежных СМИ, не аккредитованных на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сайт работает на русском и английском языках.

На сайте footballcitymediacenter.ru можно ознакомиться с условиями и порядком аккредитации СМИ, а также с адресами и расписанием работы пресс-центров всех 11 городов проведения ЧМ-2018. С помощью интернет-ресурса журналисты смогут отследить последние новости и получить фотоотчеты с ключевых мероприятий пресс-центров.

Матчи Чемпионата мира по футболу FIFA пройдут в 11 городах-организаторах с 14 июня по 15 июля 2018 года. МИА "Россия сегодня" выступит оператором городских пресс-центров во время ЧМ-2018, которые помогут журналистам в освещении общественных, городских, культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время Кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.