Корреспондент РИА Новости и "Россия сегодня" получили премию "Достоинство"

АФИНЫ, 15 дек — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости в Афинах Геннадий Мельник и медиа-группа "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, награждены журналистской премией "Достоинство 2017" Ассоциации корреспондентов международных СМИ в Греции (International press union of Greece).

Церемония награждения прошла в здании представительства Европейского парламента в Греции.

Премия "Достоинство" была учреждена в 2015 году, в этом году она вручается второй раз. Премия представляет небольшую бронзовую статуэтку крылатого Гермеса в шлеме. В древнегреческой мифологии Гермес считается вестником богов, богом торговли, покровителем путников и глашатаев.

"Геннадий Мельник и Международное информационное агентство "Россия Сегодня"/ РИА Новости награждаются, поскольку их корреспонденции отличаются длительное время достоинством и правдивостью, доказывая, что Новость — это передача новости с достоинством, без вмешательства и искажений", — говорится в решении совета директоров Ассоциации.

В Греции корреспондент РИА Новости впервые удостоен журналистской награды. Ее вручал бывший директор программы Би-Би-Си по Южной Европе Павлос Нафанаил.

В этом году премией "Достоинство" награждены семь журналистов, в том числе трое ветеранов журналистики. Среди награжденных — бывший репортер журналов Stern и GEO, автор нескольких тысяч статей о Греции Рандольф Брауманн, кипрская журналистка Вера Кориди, бельгийский журналист Бруно Терсаго, бывший корреспондент Афинского агентства новостей в Центральной Европе, а затем "Немецкой волны" в Греции Димитрис Димитракудис, представитель лондонской Greek Gazette на Кипре и в Греции Димитрис Димитропулос, греческая журналистка и общественный деятель Панайота Антонопулу.

Помимо этого специальной наградой "Достоинство" награжден хирург-офтальмолог Харалабос Раллатос "за поддержку Греции в годы кризиса", а почетной премии удостоен полицейский Андреас Колеттис за участие в подготовке спортсменов-инвалидов и продвижении спортивных соревнований для инвалидов.

Ассоциация корреспондентов международных СМИ в Греции создана в 2010 году членами Союза иностранных корреспондентов.