"Россия сегодня" выступит оператором городских пресс-центров ЧМ-2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

МОСКВА, 13 декабря, пресс-служба МИА "Россия сегодня". Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" организует работу городских мультимедийных пресс-центров для российских и международных СМИ во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

Ежедневно команда "Россия сегодня" будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы, принимающих матчи чемпионата, а также обширнаядля журналистов.

Доступ в пресс-центры, задуманные как площадка для неаккредитованных на матчи чемпионата СМИ, будет осуществляться по аккредитации на сайте https://footballcitymediacenter.ru/. Запуск сайта и старт приема заявок на аккредитацию состоится в ближайшее время, о чем будет объявлено дополнительно.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.