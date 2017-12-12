МИА Россия сегодня стало лауреатом конкурса В гармонии с природой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

МИА Россия сегодня стало лауреатом конкурса В гармонии с природой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" стало лауреатом конкурса "В гармонии с природой" Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Крупнейшее агентство страны победило в специальной номинации "За вклад в освещении повестки Года экологии России". Обладателем персональной награды "За активное информирование граждан о проблемах экологии" стал специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Игорь Ермаченков. Торжественная церемония награждения состоялась 12 декабря в рамках второй международной выставки-форума "Экотех" в выставочном центре "Крокус Экспо". Памятные награды победители получили из рук директора департамента управления делами и кадров Министерства природных ресурсов и экологии России Антона Чернова.

"Более семи лет я пишу в агентстве новости о природе и окружающей среде, которые пользуются особым вниманием читателей. Воспринимаю эту награду как дань уважения РИА Новости — агентству, которое в своей редакционной политике всегда старалось взвешенно отстаивать право человека на благоприятную окружающую среду и способствовало удовлетворению потребностей нашего общества без ущерба для дикой природы", — отметил Ермаченков на церемонии награждения.

Международная выставка-форум "ЭКОТЕХ" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор "ЭКОТЕХ" — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Форум является крупнейшей конгрессной площадкой России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого развития планеты. "ЭКОТЕХ" входит в число наиболее значимых мировых событий природоохранной тематики. Международный статус "ЭКОТЕХ" соответствует миссии форума — концентрация усилий для системного решения вопросов благополучия планеты.

"ЭКОТЕХ" задуман как единая площадка для демонстрации экологических инновационных решений в различных отраслях экономики и профессионального диалога о проблемах, перспективах и конкретных задачах перевода экономики на "зеленые" рельсы, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ". Миссией медиагруппы является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА Недвижимость, "Прайм", РИА Рейтинг, "ИноСМИ". За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.