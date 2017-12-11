Сайт ria.ru вошел в топ-20 интернет-проектов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — RIA.ru — вошел в топ-20 интернет-проектов октября согласно исследованию компании Mediascope, проведенному в ноябре 2017 года. При этом флагман РИА Новости стал самым посещаемым среди россиян новостным интернет-порталом.

Помимо RIA.ru, по данным Mediascope пользователи Рунета чаще всего посещают поисковые сети, социальные сети и онлайн-магазины. В первую пятерку вошли Google, Яндекс, Youtube, "ВКонтакте" и Mail.ru

Ранее в ноябре RIA.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России 2017 года по данным международной исследовательской компании GfK. Ресурсы медиагруппы "Россия сегодня" ежемесячно становятся лидерами рейтингов цитируемости. РИА Новости является неизменным лидером интегрального рейтинга цитируемости в СМИ и социальных сетях, который выпускает компания Brand Analytics.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым среди российских медиа и в соцсетях. Сайт ria.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.