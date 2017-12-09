"Великая русская революция" стала инновационным проектом года

Сочи, 9 декабря, РИА Новости. Мультимедийный тематический проект "Великая русская революция", запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" RIA.RU, стал проектом года в номинации "СМИ и мас­со­вые ком­му­ни­ка­ции" премии "Время инноваций 2017". Ежегодную независимую награду седьмой год подряд вручают за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в горах Красной Поляны в рамках конференции "Инновации — к качественному экономическому росту". Спикеры конференции рассказали об инструментах поиска инноваций, практиках развития корпоративных и социально-значимых инноваций, а также о новшествах в сервисе и маркетинге.

В разделе " Великая русская революция " опубликовано около сотни материалов, сочетающих разные форматы повествования о событиях и действующих лицах революционного периода и охватывающих период с конца XIX века и до начала 1920-х годов. В течение года в рамках проекта была выпущена серия биографических очерков, затрагивающих ключевые темы революции 1917 года. Кроме авторских текстов в проект вошли фотоленты, представленные редкими кадрами из архива МИА "Россия сегодня", — автомобили, мода, оружие революции и другие интересные подборки из крупнейшего фотобанка в России. Видеосюжеты и инфографика, созданные специально для проекта командой дизайнеров медиагруппы "Россия сегодня", показывают исторические события 1917 года в картинках, стилизованных под двадцатые годы прошлого года. Собранный вместе разнообразный мультимедийный контент позволяет читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов: "Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также показали, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, "Апрельские тезисы", Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным правительством и, наконец, первые декреты советской власти".

© РИА Новости / Алексей Даничев Революционные хроники РИА Новости вдохновили Шемякина на скетч Премия "Время Инноваций" проводится с 2011 года. Организатор Премии — Фонд "Социальные проекты и программы". В состав экспертного совета Премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти. Помимо МИА "Россия сегодня" в число победителей вошли ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", АО "Группа Т-1", Группа компаний VRTech, ВТБ Арена парк, АО "Единая электронная торговая площадка", Ассоциация ФинТех, Nobo, ООО "ТОЙ.РУ", ПАО "ОДК-Сатурн", ASUS, QIWI, Grundfos, АО "Зарубежнефть", ОАО "МТТ".

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