"Великая русская революция" стала инновационным проектом года

Сочи, 9 декабря, РИА Новости. Мультимедийный тематический проект "Великая русская революция", запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" RIA.RU, стал проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" премии "Время инноваций 2017". Ежегодную независимую награду седьмой год подряд вручают за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в горах Красной Поляны в рамках конференции "Инновации — к качественному экономическому росту". Спикеры конференции рассказали об инструментах поиска инноваций, практиках развития корпоративных и социально-значимых инноваций, а также о новшествах в сервисе и маркетинге.
Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов: "Мы наглядно и просто показываем, как работал революционный механизм в России, какие идеи и люди его запустили, породили, кем были эти люди. Также показали, что революционные процессы проходили и в других странах, почти весь мир был охвачен идеями социализма. Февральский переворот, "Апрельские тезисы", Корниловский мятеж, Июльская демонстрация в Санкт-Петербурге, противостояние между советами и временным правительством и, наконец, первые декреты советской власти".
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