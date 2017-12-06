МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Открытое интервью РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" c руководителем департамента торговли и услуг Москвы Алексеем Немерюком и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным пройдет в первый день международного фестиваля рекламы и креатива Red Apple.

Темой обсуждения станут городские фестивали в Москве, которые ежегодно посещают миллионы человек. Совсем скоро стартует самый масштабный и красочный фестиваль "Путешествие в Рождество". В прошлом году его посетило порядка 11 миллионов человек. Что готовится для москвичей и гостей города в этом году? Какая программа ждет москвичей на центральных столичных улицах? Кто украшает город для новогоднего фестиваля и чем этот фестиваль запомнится больше всего? Сколько город зарабатывает на туристическом бизнесе? Об этом корреспондент РИА Новости Карина Камалова поговорит с руководителем департамента торговли и услуг Алексеем Немерюком.

Еще одним немаловажным городским проектом стал фестиваль "Московская весна A CAPELLA", который проводился в прошлом году впервые и имел весьма заметный успех. В конкурсе приняли участие вокалисты и коллективы из 11 стран участников — Великобритании, Грузии, США, Венгрии, Италии, Испании, Сингапура и других. Обладателем гран-при конкурса стала группа Opus Jam из Франции. Поговорив с музыкальным продюсером, и.о. председателя жюри фестиваля Иосифом Пригожиным, мы узнаем, повторится ли фестиваль в этом году? Когда начнется прием заявок для участия в конкурсе? Расширится ли география участников в этом году, и чего им ожидать?

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк "Россия сегодня" сделала фотопортрет страны — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является первоисточником информации для большинства ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2,3 млн. пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 100 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.

Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый престижный в России фестиваль рекламы. Традиционно фестиваль собирает на одной площадке ведущих креативных специалистов крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга крупнейших компаний — рекламодателей. Фестиваль пройдет с 7 по 8 декабря в центре Digital October на "Красном октябре".