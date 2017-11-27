Дизайнеры "Россия сегодня" взяли бронзу за нативную рекламу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Творческая группа дизайн-центра МИА "Россия сегодня" под руководством Павла Шороха стала бронзовым призером Tagline Award — престижной премии за достижения в цифровых коммуникациях. Представленный командой проект "Музеи железных дорог" занял третье место в номинации "Кампании/креатив" в подноминации "Лучшая нативная реклама". Финалистов Премии определяло международное жюри из 13 стран, всего было рассмотрено свыше 1000 заявок.

Tagline Awards вручается ежегодно за лучшие — инновационные, интересные и качественные — проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных продакшнов, агентств и inhouse-команд. Жюри оценивает большинство digital-сегментов — рекламные, social media- и performance-кампании, креатив и активации, сайты и мобильные приложения, интранеты и AR/VR/DooH/IoT-проекты, а также отдельные экспертизы.

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