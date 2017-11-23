"Россия сегодня" взяла премию Рунета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" получила премию Рунета в номинации "Экология и окружающая среда" за специальный проект "Год Экологии". В этом году участниками конкурса стали более 500 веб-проектов, внесших особый вклад в развитие российского сегмента Интернета. Награду в экологической номинации "Россия сегодня" разделила с онлайн-ресурсом, созданным для WWF Россия. Статуэтками Премии Рунета в остальных номинациях были отмечены Государственная Дума РФ, телеканал IZ.ru МИЦ "Известия" и туристический портал чемпионата мира по футболу в России Welcome2018.com.
Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 14-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 330 организаций.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.