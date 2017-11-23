"Россия сегодня" взяла премию Рунета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" получила премию Рунета в номинации "Экология и окружающая среда" за специальный проект "Год Экологии". В этом году участниками конкурса стали более 500 веб-проектов, внесших особый вклад в развитие российского сегмента Интернета. Награду в экологической номинации "Россия сегодня" разделила с онлайн-ресурсом, созданным для WWF Россия. Статуэтками Премии Рунета в остальных номинациях были отмечены Государственная Дума РФ, телеканал IZ.ru МИЦ "Известия" и туристический портал чемпионата мира по футболу в России Welcome2018.com.

На церемонии вручения руководитель проекта "Год Экологии" МИА "Россия сегодня" Мария Ферсман отметила: "В этом году у организаций, занимающихся защитой природы нашей страны, появилась новая площадка для информирования огромной аудитории о том, каких успехов они смогли добиться и насколько важно сохранять нашу природу. Со стороны редакции проекта, мы постарались сделать все, чтобы наш раздел был визуально ярким, интересным для широкой аудитории и полезным для всех, кому небезразлична экология России. Нашей целью было не просто информировать аудиторию, но и просвещать ее: многие наши материалы ориентированы на практическое применение — мы делали инструкции о том, как организовать раздельный сбор мусора в городской квартире, как правильно сходить на рыбалку, выбрать водоем для купания и даже пожарить шашлыки. Мы рады, что экспертное жури высоко оценило нашу работу, для нас это символ признания — наш проект нужен, полезен и выполнен на высоком профессиональном уровне".

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 14-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 330 организаций.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.