"Россия сегодня" выяснила, был ли дизайн в СССР

Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве

Посетители на выставке Система дизайна в СССР в центре моды и дизайна D3 в Москве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ретроспективной экспозицией "Система дизайна в СССР", генеральным информационным и фото партнером которой выступает МИА "Россия сегодня", открылся Центр моды и дизайна D3 — новое арт-пространство Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова, директор Московского музея дизайна Александра Санькова и руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.

"Понятия моды и дизайна связаны с понятием культурного пространства повседневности. Если мы смотрим на то, что было 20-30 лет назад, если сравним то, как жили наши родители, бабушки и дедушки, мы увидим отличия… Центр открывается одновременно с выставкой "Система дизайна в СССР", о которой мы так мало знаем. Эта система иная, чем есть сейчас — какая именно она была и чего достигла, показывает эта уникальная и интересная экспозиция", — отметил Владимир Аристархов. По его словам, для него стало открытием, что "советские дизайнеры 80-х годов предвосхитили многое, что есть у нас сейчас — смартфоны, айфоны, умные часы".

Экспозиция "Система дизайна в СССР" — это первая в современной России выставка, которая показывает, как функционировала эта отрасль в 1960-1980-е годы, рассказывает о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленного производства. На выставке представлены редкие кадры из архива МИА "Россия сегодня", многие из которых до этого нигде не публиковались, а также более 500 экспонатов из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Московского музея дизайна и частных коллекций: мебель, посуда, одежда, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ и ЛОМО.

"Мы давно сотрудничаем с Московским музеем дизайна — наш совместный проект "Новогодняя материальная культура СССР", который вышел на RIA.ru в начале года, пользовался большой популярностью у читателей. Сегодня на выставке помимо множества экспонатов представлены фотографии из архива МИА "Россия сегодня"". Хочу подчеркнуть, что благодаря таким замечательным проектам мы популяризируем и сохраняем историческое и культурное наследие нашей страны", — отметил в своем выступлении Степанов.

© РИА Новости / Евгений Биятов Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017 © РИА Новости / Евгений Биятов Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на выставке "Система дизайна в СССР" в центре моды и дизайна D3 в Москве. 21 ноября 2017

Центр моды и дизайна D3 — единственное на сегодняшний день многофункциональное арт-пространство Москвы, объединяющее на одной площадке научные, культурные, информационные проекты, дизайнеров, бренды и производства, так или иначе исследующие тему русского стиля: от истоков в народной культуре до современных трендов. Инициируя совместные, междисциплинарные проекты, новый Центр поможет сформировать системный, структурированный взгляд на историю моды и дизайна в России и на состояние этих индустрий сегодня.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным и фото партнером выставки "Система дизайна в СССР". Миссией медиагруппы является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.